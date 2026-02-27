Resterà soltanto una squadra di Serie A in Europa League dopo la disputa degli ottavi di finale: il sorteggio andato in scena oggi, a Nyon, infatti, ha accoppiato la Roma al Bologna in quello che sarà, a tutti gli effetti, un derby italiano. Chi uscirà vincitore da questo doppio confronto se la vedrà con Lille o Aston Villa nel turno successivo. Il quadro completo degli ottavi di finale:

Braga-Ferencvaros
Panathinaikos-Betis
 

Friburgo-Genk,
Celta Lione

Stoccarda-Porto
Nottingham Forest-Midtjylland
 

Bologna-Roma
Lille-Aston Villa 

Sezione: News / Data: Ven 27 febbraio 2026 alle 13:24
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
