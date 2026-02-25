Oltre ai tre punti, la trasferta di Renate è costata all'Inter U23 una multa di 600 euro, decisa dal Giudice Sportivo della Lega Pro Stefano Palazzi "per avere alcuni dei suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di tre minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo". Ufficiale anche la squalifica per un turno dell'allenatore Stefano Vecchi, che non sarà in panchina per il derby contro l'Alcione Milano. Prima sanzione per Jamal Iddrissou

