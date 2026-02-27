L'Inter è il club più vicino a ingaggiare Vasilije Kostov, 17enne centrocampista serbo che in questa stagione ha collezionato undici gol e sei assist in trentadue presenze con la maglia della Stella Rossa. E' la rivelazione che si legge su Sport.sport.ba, in un articolo del 23 febbraio dedicato alla stellina emergente del calcio locale che ha attirato l'interesse di mezza Europa. Tanti osservatori hanno viaggiato a Belgrado e non solo per vedere dal vivo il ragazzo, ma i nerazzurri appaiono in vantaggio nella corsa di mercato per acquistarlo, essendo pronti a pagare la cifra richiesta dalla controparte. "Non sarebbe una sorpresa se il nazionale serbo finisse al Giuseppe Meazza", si legge nel pezzo di Sport Sport. La cifra? I colleghi bosniaci sono sicuri: l'Inter, che si giocherà sicuramente la 'carta' Dejan Stankovic, leggenda nerazzurra e attuale allenatore della Zvezda, sarebbe disposta a pagare, al pari di altri club, più di 20 milioni di euro per assicurarsi Kostov che diventerebbe il giocatore più costoso del calcio serbo.

In caso di fumata bianca nelle prossime settimane, l'Inter avrebbe pronto un progetto sportivo preciso per Kostov: prestito in una squadra di Serie A per farlo adattare al calcio italiano oppure permanenza a Milano con inserimento graduale in prima squadra.