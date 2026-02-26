Pazza partita al Franchi, dove nel ritorno dei playoff di Conference League la Fiorentina cestina clamorosamente il 3-0 dell'andata e incassa lo stesso risultato dallo Jagiellonia. Nei tempi regolamentari ci pensa il Mazurek, protagonista con una tripletta, a portare tutto in parità prolungando la gara ai tempi supplementari. A strappare il pass per gli ottavi alla fine sono i viola, che nel secondo tempo dell'extratime trovano i due gol di Fagioli e Kean che valgono la qualificazione. Nel finale arriva anche la rete del definitivo 4-2 di Imaz.