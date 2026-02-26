Il clamoroso crollo dell'Al Hilal rischia di costare caro a Simone Inzaghi. In Arabia Saudita rimbalzano con insistenza le voci - confermate in Italia sulle colonne de La Repubblica - su un possibile esonero dell'ex tecnico dell'Inter, precipitato al terzo posto in classifica a tre punti di distanza della capolista Al Nassr di Cristiano Ronaldo e un punto sotto l'Al Ahli.

Nelle ultime sette partite di campionato la squadra del piacentino ha cestinato i sette punti di vantaggio, centrando due vittorie e cinque pareggi (l'ultimo il contro l'Al Taawon). Spedito invece il passo della squadra di CR7, che invece le ha vinte tutte passando da -7 al +3 a undici partite dal traguardo. "Intorno al tecnico italiano infuriano le polemiche di chi lo accusa di far giocare la squadra in modo poco spettacolare e produttivo - si legge , al contrario di quanto sta facendo l’Al Nassr, allenato da Jorge Jesus, il portoghese che fino all’anno scorso sedeva proprio sulla panchina dell’Al Hilal, dove nel 2024, ha vinto il campionato e la Coppa del Re senza perdere nemmeno un partita".

Sezione: Focus / Data: Gio 26 febbraio 2026 alle 22:40
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Stefano Bertocchi
autore
Stefano Bertocchi
Da sempre a contatto con l’Inter per ‘colpa’ dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.
