Il clamoroso crollo dell'Al Hilal rischia di costare caro a Simone Inzaghi. In Arabia Saudita rimbalzano con insistenza le voci - confermate in Italia sulle colonne de La Repubblica - su un possibile esonero dell'ex tecnico dell'Inter, precipitato al terzo posto in classifica a tre punti di distanza della capolista Al Nassr di Cristiano Ronaldo e un punto sotto l'Al Ahli.

Nelle ultime sette partite di campionato la squadra del piacentino ha cestinato i sette punti di vantaggio, centrando due vittorie e cinque pareggi (l'ultimo il contro l'Al Taawon). Spedito invece il passo della squadra di CR7, che invece le ha vinte tutte passando da -7 al +3 a undici partite dal traguardo. "Intorno al tecnico italiano infuriano le polemiche di chi lo accusa di far giocare la squadra in modo poco spettacolare e produttivo - si legge , al contrario di quanto sta facendo l’Al Nassr, allenato da Jorge Jesus, il portoghese che fino all’anno scorso sedeva proprio sulla panchina dell’Al Hilal, dove nel 2024, ha vinto il campionato e la Coppa del Re senza perdere nemmeno un partita".