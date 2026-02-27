Dopo lo storico accordo con la FIFA per la trasmissione globale del Mondiale per Club 2025 e il rilancio di FIFA+ previsto per la prima metà di quest'anno, DAZN si è assicurata anche la trasmissione in diretta per l'Italia di tutte le 104 partite della Coppa del Mondo 2026, torneo in programma dall'11 giugno al 19 luglio, con partite che verranno giocate tra Canada, Messico e Stati Uniti.

"Trasmettere in Italia tutte le partite del Mondiale rappresenta un traguardo storico per DAZN. L’edizione 2026, la prima con un numero record di 48 squadre partecipanti, inaugura un’era entusiasmante per il calcio mondiale. Siamo orgogliosi di poter raccontare integralmente questo evento al pubblico italiano, continuando al contempo a investire in innovazione, qualità editoriale e contenuti premium", ha commentato Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia.

"L’accordo con la FIFA per trasmettere in Italia il torneo calcistico più iconico al mondo ai tanti appassionati di calcio sottolinea il ruolo sempre più centrale di DAZN come partner di riferimento per lo sport premium a livello globale. Siamo entusiasti che DAZN sia l'emittente di riferimento per l'intero torneo in Italia", gli fa eco Anche Shay Segev, CEO del Gruppo DAZN.