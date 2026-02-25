"E' fantastico. Un momento storico per il Bodo e il calcio norvegese". Kjetil Knutsen esprime così la sua gioia a CBS Sports Golazo, dopo la vittoria del Bodo/Glimt sull'Inter e la qualificazione agli ottavi di Champions League.

"Sono molto orgoglioso, siamo una squadra da una piccola città. Se possiamo farlo noi può farlo chiunque. E' la cosa più bella di questa storia. Obiettivi? Parliamo delle performance, di come crescono i giocatori e di come possiamo essere competitivi. Inter? Una grande squadra, nel primo tempo siamo stati molto fortunati, hanno vinto tutti i duelli e fatto grande pressione. Abbiamo difeso bene, non abbiamo giocato per niente bene con la palla, ma abbiamo fatto il nostro lavoro contro un top team a livello internazionale"