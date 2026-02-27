Ci sarà ancora una squadra polacca sulla strada della Fiorentina in Conference League. Il sorteggio ha accoppiato i viola con il Rakow: negli eventuali quarti sfiderebbe la vincente di Cristal Palace-AEK Larnaca. Il quadro completo degli ottavi di finale:


Lech Poznan - Shakhtar Donetsk 
AZ Alkmaar - Sparta Praga
 

Crystal Palace - AEK Larnaca
Fiorentina - Rakow 


Samsunspor - Rayo Vallecano
Celje - AEK Atene

Sigma Olomouc - Mainz
Rijeka - Strasburgo

