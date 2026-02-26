Il Mondiale 2026 si avvicina e ben 35 partite della competizione saranno trasmesse sulle reti Rai. L'annuncio ufficiale arriva direttamente con un comunicato diramato dalla tv di Stato.

"A seguito della procedura di gara per l’assegnazione in Italia dei diritti audiovisivi della Coppa del Mondo FIFA 2026™, Rai si è aggiudicata i diritti esclusivi di trasmissione multipiattaforma in chiaro di una selezione di 35 incontri - che includono la partita d'apertura, tutte le partite della Nazionale italiana, le semifinali e la finale - oltre ai diritti radiofonici non esclusivi di tutte le gare della competizione - si legge nella nota -. Ai fini della massima esposizione in Italia della Coppa del Mondo FIFA 2026™, RAI garantirà un’ampia copertura del torneo, mediante la trasmissione di almeno 32 partite su Rai 1 e l’offerta di highlights e clip di tutti gli incontri della competizione in ogni notiziario, programma e contenitore sportivo (inclusi gli account ufficiali Rai sui social media)".