Nella notte in cui l'Inter ha detto addio prematuramente alla Champions League, eliminata dal Bodo/Glimt ai playoff, Denzel Dumfries è riuscito a trovare un motivo per sorridere per essersi messo definitivamente alle spalle l'infortunio che l'ha tenuto lontano dai campi per tre mesi: "Risultato negativo, ma sono grato per il mio ritorno dopo 107 giorni", ha scritto su Instagram il laterale olandese, che martedì sera è entrato al minuto 81' al posto di Yann Bisseck. 

Data: Ven 27 febbraio 2026 alle 14:35
Autore: Mattia Zangari
Mattia Zangari
Mattia Zangari
