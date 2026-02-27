Nella notte in cui l'Inter ha detto addio prematuramente alla Champions League, eliminata dal Bodo/Glimt ai playoff, Denzel Dumfries è riuscito a trovare un motivo per sorridere per essersi messo definitivamente alle spalle l'infortunio che l'ha tenuto lontano dai campi per tre mesi: "Risultato negativo, ma sono grato per il mio ritorno dopo 107 giorni", ha scritto su Instagram il laterale olandese, che martedì sera è entrato al minuto 81' al posto di Yann Bisseck.