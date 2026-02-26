Traguardo storico per il Bologna di Vincenzo Italiano che batte anche al ritorno al Dall’Ara il Brann e vola per la prima volta agli ottavi di Europa League (i rossoblu arrivarono già due volte agli ottavi della vecchia Coppa UEFA). Sorensen facilita la vita ai padroni di casa lasciando in dieci i norvegesi, al 56esimo Joao Mario trova l’unica rete della serata che basta a far festeggiare l’intera Bologna. Vincono e si qualificano anche il Celta Vigo che fa 1-0 al Paok e il Fenerbahçe che fa 2-1 in casa del Nottingham. Brivido qualificazione per il Genk, che si vede ripagato in casa il 3-1 rifilato in Croazia alla Dinamo Zagabria con lo stesso risultato. Ai supplementari, però, la formazione belga trova prima il gol del 2-3, poi del 3-3, e ottavi siano.

Dopo la vittoria della Fiorentina del pomeriggio valsa la fase a eliminazione diretta della Conference League, si prendono gli ottavi della competizione in questione anche Samsunspor, Alkmaar, Crystal Palace, Sigma Olomouc e Lech rispettivamente contro Shkendija, Noah, Losanna e KuPS.