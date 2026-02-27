La due giorni dei playoff di Champions League ha lasciato in eredità una sentenza dura per il calcio italiano: solo l'Atalanta ha raggiunto gli ottavi di finale dopo aver ribaltato il Borussia Dortmund, mentre Juve e Inter sono state eliminate. Risultati che Gianluigi Buffon, capo delegazione della Nazionale, ha commentato così: "Il livello del calcio italiano non dipende dal livello delle individualità italiane, ci sono squadre della Serie A che non hanno un italiano in rosa - le sue parole a Sky Sport -. Ho visto l'Atalanta compiere un'impresa clamorosa, la Juve ha fatto altrettanto, purtroppo all'Inter non è riuscita la stessa cosa. Il calcio italiano ha dato le risposte che ci auguravamo".