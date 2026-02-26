Il Genoa è sceso in campo questa mattina sotto il cielo instabile di Pegli, a due giorni dalla sfida con l'Inter. La squadra di Daniele De Rossi ha trascorso la prima mezz’ora in palestra, per poi passare ai circuiti aerobici e finire con le esercitazioni tecnico-tattiche. L'allenamento odierno è continuato nel pomeriggio, post pranzo, con la sessione settimanale di pilates. Lato infermeria: incerta la presenza a San Siro di Norton-Cuffy, mentre l'altro acciaccato Otoa si è allenato ancora a parte.

"Messias sta bene, stanno tutti bene, non ci sono infortuni gravi - ha detto il tecnico De Rossi in conferenza stampa -. La lesione di Norton-Cuffy non è grave ma potrebbe non farcela per l'Inter. Preferisco avere un giocatore sano rispetto ad un ipotetico titolarissimo non al 100%. Otoa sta lavorando sulla caviglia, vedremo come sosterrà il dolore"