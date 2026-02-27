L'Atalanta, l'unica sopravvissuta ai playoff di Champions League, se la vedrà con il Bayern Monaco agli ottavi di Champions League. Una doppia sfida proibitiva che va a inserirsi in un "calendario discretamente intenso", sottolinea Umberto Marino, direttore generale dei bergamaschi a Sky Sport dopo il sorteggio. di Nyon. "Ma va bene così. E' bello essere in corsa in tre competizioni, è un traguardo unico per noi", le parole del dirigente. 

Per la cronaca, la Dea giocherà il big match in campionato con l'Inter tra l'andata e ritorno con i bavaresi. 

Sezione: Il resto della A / Data: Ven 27 febbraio 2026 alle 12:56
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
