Patrick Berg, uno dei tanti calciatori norvegesi del Bodo/Glimt, esprime a Canal + la propria soddisfazione per la vittoria sull'Inter al Meazza. "Abbiamo giocato molto bene queste due partite, li abbiamo battuti in casa. Era più facile vincere in Norvegia che in questo stadio storico contro una squadra fantastica, ma non abbiamo niente da perdere e ci divertiamo a giocare e competere contro le squadre più forti".

"E' fantastico, per il club e la città - prosegue -. Non penso che la gente pensasse potessimo battere City, Atletico e due volte l'Inter. Chi preferirei incontrare ora? Non è importante, ma è bello giocare contro squadre nuove, magari lo Sporting. Sennò giocheremo di nuovo col City".