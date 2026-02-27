Cristian Chivu ripartirà nella prossima stagione con un contratto più lungo di un anno e un riconoscimento anche economico. Questo si legge oggi su Tuttosport: il club vuole riconoscere in termini economici il giusto status dopo una stagione in cui il tecnico si è dimostrato all'altezza.

Oltre al rinnovo, Chivu avrà un mercato basato sulle sue idee. Intanto, fra i giocatore in scadenza, potrebbe rinnovare Henrikh Mkhitaryan. Verranno poi acquistati giocatori per un calcio "verticale", di intensità e fisicità. Si torna a pensare al cambio modulo, a un 3-4-2-1 con un mediano il cui profilo può essere Koné, Ederson o Goretzka. Davanti Thuram sarebbe in bilico, qualora dovesse arrivare "l'offertona", ma soprattutto si proverà a prendere un giocatore alla Lookman, come si è provato a fare anche a gennaio con Moussa Diaby, che resta una possibilità.

Se poi davvero Oaktree deciderà di effettuare un colpo allora potrebbero diventare più approfonditi i discorsi per Nico Williams, anche se l'identikit che mette tutti d'accordo è Nico Paz. Molto, riguardo all'argentino, dipenderà dalle scelte che farà il Real Madrid. Di certo il giocatore oggi al Como preferirebbe essere un centro di gravità all'Inter piuttosto che uno dei tanti a Madrid, dove nel ruolo c'è sovrabbondanza.