Il Corriere dello Sport ha le idee chiare sulle possibili scelte di Chivu in vista di domani sera. Contro il Genoa in difesa Carlos Augusto prenderà il posto dello squalificato Bastoni, mentre in mezzo uno tra Mkhitaryan e Sucic completerà il terzetto con Barella e Zielinski. In attacco scalpita Bonny, pronto a insidiare gli altri due che hanno giocato le ultime dall’inizio.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Thuram.