Dopo la sbornia per la qualificazione ai quarti di finale di Youth League grazie al pazzo 5-3 imposto al Betis Siviglia, l'Inter Primavera torna a mettere la testa sul campionato con l'obiettivo di recuperare il terreno perso nelle ultime due giornate. La gara di Interello contro l'Atalanta è una delle otto del Settore giovanile nerazzurro in programma nel week-end: 

UNDER 20 Domenica 1 marzo, ore 15:00 – Campionato: Inter-Atalanta – KONAMI Football Centre, Milano.

UNDER 19 FEMMINILE Sabato 28 febbraio, ore 11:00 – Amichevole: Brescia-Inter – Centro Sportivo Mario Rigamonti, Buffalora (BS).

UNDER 18 Lunedì 2 marzo, ore 15:00 – Campionato: Milan-Inter – Centro Sportivo Vismara, Milano.

UNDER 17 Domenica 1 marzo, ore 11:00 – Campionato: Inter-Mantova – KONAMI Football Centre, Milano.

UNDER 17 FEMMINILE Sabato 28 febbraio, ore 16:00 – Fase interregionale: Inter-Pro Sesto – Centro Sportivo Enotria, Milano.

UNDER 16 Sabato 28 febbraio, ore 14:00 – Campionato: Inter-Venezia – KONAMI Football Centre, Milano.

UNDER 15 Sabato 28 febbraio, ore 16:00 – Campionato: Inter-Venezia – KONAMI Football Centre, Milano.

UNDER 15 FEMMINILE Sabato 28 febbraio, ore 13:30 – Fase interregionale: Inter-Pro Venezia – Centro Sportivo Enotria, Milano.

Sezione: Giovanili / Data: Ven 27 febbraio 2026 alle 14:21
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
