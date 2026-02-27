Simone Inzaghi sembra rivivere all'Al-Hilal quanto avvenuto già all'Inter. Come sottolinea oggi Tuttosport, il tecnico è oggi terzo in campionato a seguito di quattro pareggi nelle ultime sei partite. In più si è infortunato Benzema, il grande nome del mercato di gennaio e ora la panchina di Inzaghi sarebbe in discussione nonostante il contratto faraonico.

L'Al-Hilal resta comunque in corsa per tutti gli obiettivi, già stasera cercherà di rilanciarsi in casa dell'Al-Shabab, a inizio marzo giocherà negli ottavi di finale della Champions asiatica con l'Al-Sadd di Mancini e poi sfiderà l'Al-Ahli in semifinale di King's Cup (l'equivalente della nostra Coppa Italia).