L'Atalanta, l'unica squadra italiana sopravvissuta ai playoff di Champions League, se la vedrà andata e ritorno contro il Bayern Monaco negli ottavi di finale. Questo è uno degli otto accoppiamenti che sono stati determinati dal sorteggio di Nyon. I campioni d'Europa del PSG incroceranno la loro strada con i campioni del mondo del Chelsea, in quella che sarà una rivincita della finale del Mondiale per Club 2025. Il Manchester City sfiderà il Real Madrid nell'ormai classico appuntamento europeo, poi Arsenal-Bayer Leverkusen, Liverpool-Galatasaray, Barcellona-Newcastle e Tottenham-Atletico Madrid. Il Bodo/Glimt, giustiziere dell'Inter, ha pescato bene avendo preso come avversario lo Sporting Lisbona. 

IL QUADRO DEGLI OTTAVI DI FINALE DI CHAMPIONS: 

BAYER LEVERKUSEN-ARSENAL
ATALANTA-BAYERN MONACO
LIVERPOOL-GALATASARAY
BARCELLONA-NEWCASTLE
PSG-CHELSEA
BODO-SPORTING
CITY-REAL
TOTTENHAM-ATLETICO MADRID

Data: Ven 27 febbraio 2026 alle 12:28
Autore: Mattia Zangari
Mattia Zangari
Mattia Zangari
