L'Atalanta, l'unica squadra italiana sopravvissuta ai playoff di Champions League, se la vedrà andata e ritorno contro il Bayern Monaco negli ottavi di finale. Questo è uno degli otto accoppiamenti che sono stati determinati dal sorteggio di Nyon. I campioni d'Europa del PSG incroceranno la loro strada con i campioni del mondo del Chelsea, in quella che sarà una rivincita della finale del Mondiale per Club 2025. Il Manchester City sfiderà il Real Madrid nell'ormai classico appuntamento europeo, poi Arsenal-Bayer Leverkusen, Liverpool-Galatasaray, Barcellona-Newcastle e Tottenham-Atletico Madrid. Il Bodo/Glimt, giustiziere dell'Inter, ha pescato bene avendo preso come avversario lo Sporting Lisbona.

IL QUADRO DEGLI OTTAVI DI FINALE DI CHAMPIONS:

BAYER LEVERKUSEN-ARSENAL

ATALANTA-BAYERN MONACO

LIVERPOOL-GALATASARAY

BARCELLONA-NEWCASTLE

PSG-CHELSEA

BODO-SPORTING

CITY-REAL

TOTTENHAM-ATLETICO MADRID