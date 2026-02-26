Dopo la frenata nelle ultime due giornate, il Milan deve abbandonare definitivamente l'idea di poter duellare con lo scudetto con l'Inter. A dirlo è Fabio Bazzani, ex attaccante della Samp e oggi opinionista di DAZN, nel corso di una chiacchierata con MilanNews.it: "Secondo me il margine con l’Inter è troppo ampio per pensare a una rimonta. I rossoneri devono concentrarsi a difendere il posto Champions, a oggi c’è un dislivello troppo alto tra le due squadre, con i nerazzurri che sembrano davvero non sbagliare più un colpo", le sue parole.