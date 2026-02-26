In casa PSG continua a tener banco il rinvio a giudizio per violenza sessuale a carico di Achraf Hakimi. Intervenuta a BFM TV, l’avvocata dell'ex esterno dell'Inter, Fanny Colin, ha ricostruito la versione del suo assistito. Secondo la difesa, Hakimi avrebbe conosciuto la donna su Instagram circa un mese prima dell’incontro. “Avevano deciso di vedersi. Lui le aveva proposto più volte un appuntamento al ristorante, con amici, ma lei avrebbe sempre rifiutato, fissando infine un incontro a casa del calciatore”.

Sempre secondo questa ricostruzione, i due avrebbero trascorso “circa un’ora insieme, senza alcuna tensione”, salutandosi poi con un bacio prima che la donna lasciasse l’abitazione. “Nulla di più, nulla di meno”, ha ribadito l’avvocata.

La difesa sottolinea inoltre la piena collaborazione del giocatore con gli inquirenti: consegna del telefono, del DNA e richiesta di confronto diretto con l’accusatrice. Al contrario, viene evidenziato come la denunciante avrebbe rifiutato alcuni accertamenti medici e la consegna del proprio telefono. Il procedimento proseguirà ora davanti alla Corte d’Appello e, se necessario, in un eventuale processo: sarà la giustizia a chiarire i punti ancora controversi della vicenda.