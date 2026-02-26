L'Inter e Michael Fabbri, arbitro designato per la sfida di campionato contro il Genoa, non si incrociano da una data non banale: l'ultimo precedente risale infatti al 27 aprile 2025, giorno della sconfitta interna dei nerazzurri contro la Roma in una gara contraddistinta dal plateale errore del mancato calcio di rigore alla squadra di Simone Inzaghi per una trattenuta di Evan Ndicka su Yann Bisseck. Episodio cruciale nell'ultima corsa per lo Scudetto rievocato di recente anche dal presidente Beppe Marotta.

Quella di sabato sarà la sedicesima partita del fischietto ravennate con l'Inter in campo: dieci vittorie, due pareggi e tre sconfitte il bottino complessivo. 

Sezione: News / Data: Gio 26 febbraio 2026 alle 18:18
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
