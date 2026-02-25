Jens Petter Hauge, un passato nel Milan e oggi attaccante e punto di forza del Bodo/Glimt, si gode la vittoria sull'Inter a fine partita. "Sarà bellissimo vedere cosa potrà accadere nelle prossime gare - dice a CBS Sports Golazo -. Quel che abbiamo fatto è fantastico, sono orgoglioso di tutti noi".

"Crediamo tanto nel progetto. Abbiamo molta esperienza in situazioni così, le abbiamo vissute l'anno scorso in Europa League. Sapevamo che sarebbe stato molto difficile ma l'orologio correva e sapevamo che più avremmo tenuto lo 0-0 e più avremmo avuto spazi aperti per punirli e lo abbiamo fatto".