Jens Petter Hauge, un passato nel Milan e oggi attaccante e punto di forza del Bodo/Glimt, si gode la vittoria sull'Inter a fine partita. "Sarà bellissimo vedere cosa potrà accadere nelle prossime gare - dice a CBS Sports Golazo -. Quel che abbiamo fatto è fantastico, sono orgoglioso di tutti noi".
"Crediamo tanto nel progetto. Abbiamo molta esperienza in situazioni così, le abbiamo vissute l'anno scorso in Europa League. Sapevamo che sarebbe stato molto difficile ma l'orologio correva e sapevamo che più avremmo tenuto lo 0-0 e più avremmo avuto spazi aperti per punirli e lo abbiamo fatto".
Sezione: L'avversario / Data: Mer 25 febbraio 2026 alle 13:10
Autore: FcInterNews Redazione
Autore: FcInterNews Redazione
Altre notizie - L'avversario
Altre notizie
Mercoledì 25 feb
- 15:02 Angolo Tattico di Inter-Bodo/Glimt - Bisseck crea superiorità numerica, il dinamismo di Berg emerge
- 14:48 L'agronomo Castelli: "Ecco come abbiamo ripristinato il campo di San Siro dopo la cerimonia olimpica"
- 14:34 Il Podcast di FcIN - Inter-Bodo 1-2, l'analisi di Andrea Bosio: "Sconfitta giusta, ora concentriamoci sul campionato"
- 14:20 Berg: "Era più facile vincere in Norvegia che qui. Nessuno si aspettava che..."
- 14:06 Bergomi: "La penso come Chivu, merito al Bodo. L'Inter dà tutto da quattro anni, capisco le parole di Barella"
- 13:52 Torna il derby tra Inter U23 e Alcione sabato a Monza: dirigerà il match il fratello di Maresca
- 13:38 Qui Genoa - Norton-Cuffy e Otoa da valutare per l'Inter, Colombo non preoccupa
- 13:24 Il figlio di Julio Cesar: "Da piccolo ero sempre alla Pinetina. Il ricordo più bello con papà..."
- 13:10 Hauge: "Io via dal Bodo? Credo nel progetto. L'esperienza in EL ci ha aiutati per questa gara perché..."
- 12:56 Frattesi carica l'Inter dopo l'eliminazione: "Dispiace tantissimo, ma abbiamo ancora tanti obiettivi da raggiungere"
- 12:42 Bild - Goretzka-Bayern, niente rinnovo: l'Inter si inserisce nella corsa per il colpo a zero
- 12:34 Serie A, arbitri 27esima giornata: Inter-Genoa affidata a Fabbri. In sala VAR ci saranno Maggioni e Guida
- 12:28 Vicepres. Galatasaray: "A gennaio fatto altro tentativo per Calhanoglu, ma l'Inter non lo vende. Un giorno verrà da noi"
- 12:14 Bild - Sule in uscita, il Borussia Dortmund cerca un difensore e tiene d'occhio la vicenda Pavard
- 12:00 DELUSIONE sì, DISTRUZIONE no. Il giorno dopo INTER-BODO: cosa è CAMBIATO? Tra PERCORSO e COPPE...
- 11:45 Marchisio: "Juve in crisi dopo Bastoni-Kalulu? Un episodio che può dare fastidio, ma..."
- 11:30 Inter, i premi Champions si fermano qui: ecco il confronto con lo scorso anno
- 11:16 GdS - Delusione Champions: l'Inter ha solo un modo per cancellare questa macchia
- 11:07 Capello: "Milan da scudetto? Era un'utopia. Allegri ha speso tanto a livello mentale per cercare di restare attacco all'Inter e ora c'è un pericolo"
- 10:58 Juventus, Kalulu: "Dopo l'espulsione con l'Inter ho spento il cellulare"
- 10:48 Pagelle CdS - Akanji 4, Barella 5, a Frattesi manca un pizzico di precisione
- 10:34 Knutsen: "Noi molto fortunati nel primo tempo: bene in difesa, malissimo con la palla"
- 10:20 Bisseck: "Gli dei del football hanno detto 'non oggi'. Meritiamo comunque i complimenti, ecco perché"
- 10:06 Del Piero: "Inter senza energia: in gare così serve altro. Sembra quasi che..."
- 09:52 Henry: "Inter-Bodo? Se vedi la partita non sei sorpreso. Nerazzurri letargici, senza intensità"
- 09:38 Pagelle TS - Sommer, nessuna responsabilità. Tutti insufficienti, si salvano in tre
- 09:24 TS - Inter, campagna europea fallimentare: spicca un dato su tutti nel confronto Chivu-Inzaghi
- 09:10 Moviola CdS - Høgh su Barella è da rigore? Il dubbio resta
- 08:56 GdS - Inter fuori dalla Champions: c'è la data per il derby di Milano
- 08:42 Sacchi: "Il Bodo fa fuori l'Inter e il verdetto è clamoroso se consideriamo valore, spese e fatturato. I nerazzurri pagano la prima fase"
- 08:28 Pagelle GdS - Si salvano in pochissimi. Malissimo Akanji e Thuram
- 08:14 GdS - Ci siamo giocati l'Inter. Figuraccia? La verità sta nel mezzo
- 08:00 L'Inter rende il possibile impossibile e anche a San Siro diventa piccola contro i giganti norvegesi del Bodo
- 00:37 videoInter-Bodo 1-2, Tramontana: “Ci abbiamo provato, ma poca fame. C’è delusione ma…”
- 00:10 Inter-Bodo/Glimt, la moviola - Hogh-Barella, non c'è rigore. Tocco di mano in area di Sjøvold non punibile
- 00:04 Chivu in conferenza: "Bisogna rendere merito agli avversari. Serie A altra storia, col Genoa gara importante"
- 00:00 Bodo Star, ma nessuna vergogna
Martedì 24 feb
- 23:53 Bodo/Glimt, Knutsen in conferenza: "Abbiamo fatto la storia dello sport norvegese. Chivu uomo fantastico"
- 23:48 Luis Henrique a Sky: "Stasera siamo stati sfortunati. Ora dobbiamo fare di tutto per vincere il campionato"
- 23:47 videoLuis Henrique in mixed: "È mancato solo il gol, non abbiamo mai sottovalutato il Bodo/Glimt"
- 23:40 Chivu a Sky: "In Champions non siamo riusciti a essere competitivi. C'è tanta amarezza, ma non posso rimproverare nulla alla squadra"
- 23:28 Bodo/Glimt, Hauge a Sky: "È stato incredibile. L'Inter è una squadra fantastica, siamo orgogliosi"
- 23:27 Luis Henrique a ITV: "Abbiamo fatto di tutto per fare gol, è mancata fortuna. Ora testa al campionato"
- 23:21 Bisseck a ITV: "La palla non voleva entrare. C'è delusione, ma abbiamo altre due competizioni e vogliamo vincerle"
- 23:06 Barella a Sky: "La delusione c'è, non ci nascondiamo. Scudetto obiettivo da inizio anno". Poi cita Inter-Liverpool
- 23:03 Inter-Bodo/Glimt, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 23:00 Inter-Bodo/Glimt, Fischio Finale - Norvegesi arcigni anche a San Siro: Inter fuori dall'Europa. L'unica grande gioia la regala Dumfries
- 22:57 Inter-Bodo/Glimt, le pagelle - Akanji stordito, Barella senza energia. Zielinski di spessore
- 22:57 Bodo nell'acqua: Inter battuta 2-1 anche al ritorno, norvegesi agli ottavi di UCL. Addio all'Europa senza gloria
- 22:55 Rivivi la diretta! Il POST PARTITA di INTER-BODO GLIMT: COMMENTI e PAGELLE. Collegamento LIVE da SAN SIRO
- 22:00 La fiducia dei tifosi nella rimonta nerazzurra: oltre 70.400 spettatori per Inter-Bodo/Glimt
- 20:51 Ronaldo: "I tifosi dell'Inter sono importanti per me, bello ricevere questo affetto". Vieri: "Pio e Thuram sono molto bravi"
- 20:36 Marotta: "Pre-accordo tra Inter e Simeone? Fake news, siamo straordinariamente contenti di Chivu"
- 20:12 Chivu a Sky: "Rimonta? È tutto fattibile, sta a noi e alla nostra determinazione. Frattesi è un valore aggiunto"
- 19:57 Darmian a ITV: "Testa o gambe? Entrambe. Ci proveremo con il gruppo e con San Siro"
- 19:56 Darmian a Sky: "Gol da trovare il prima possibile, ma non deve essere un'ossessione"
- 19:48 Bowen: "Inter femminile grande gruppo. E abbiamo una motivazione in più"
- 19:34 Sky - Inter-Bodo/Glimt, possibile novità dell'ultima ora: Frattesi verso il sorpasso su Mkhitaryan
- 19:20 Sneijder denuncia: "Quattromila minacce di morte dall'Argentina per aver parlato di Prestianni-Vinicius"
- 19:05 Stromberg: "L'Inter vincerà il campionato. E per me Juve e Napoli finiranno fuori dalla Champions"
- 18:51 Quel fine dicitore di Cristian Chivu parla in italiano, ma sa ironizzare pure in inglese: un genio!
- 18:37 Inter, statistiche incoraggianti in Champions nelle ultime sette sfide a eliminazione diretta
- 18:23 Marotta, 'Premio della letteratura sportiva' prima della Champions: "I valori dello sport sono tanti e tutti positivi"
- 18:09 Lecce-Inter, Dimarco sugli scudi. Zielinski opera il sorpasso in vetta
- 17:56 Achraf Hakimi andrà a processo per stupro. Lui si difende: "La verità emergerà pubblicamente"
- 17:42 Juventus in difficoltà, l'analisi di Kelly: "Non è sicuramente la partita con l'Inter che ha causato questi problemi"
- 17:27 Rampulla: "Inter nettamente più forte, sono sicuro che passerà. Non c'è paragone con il Bodo"
- 17:13 Youth League - Gli Up&Down di Inter-Real Betis: Iddrissou travolgente, Mancuso decisivo
- 17:10 Gianfelice Facchetti risponde a Giletti: "Un'associazione a delinquere muoveva i fili del calcio e mio padre non ne faceva parte"
- 16:58 videoYouth League, Iddrissou: "La tripletta un'emozione folle. Per me è un gran momento, ma devo restare lucido"