Il problema muscolare al flessore accusato domenica scorsa contro il Torino costringerà Broke Norton-Cuffy a dare forfait contro l'Inter al 99%. Così Il Secolo XIX in edicola stamattina spegne le speranze dell'inglese di essere protagonista contro la squadra che da tempo lo considera per la propria fascia destra. L'obiettivo del Genoa è recuperarlo per la partita successiva contro la Roma a Marassi. Per sostituirlo Daniele De Rossi pensa a un paio di soluzioni: Aaron Martin a sinistra, con Mikael Ellertsson a destra o Stefano Sabelli a destra e l’islandese a sinistra

Ancora lavoro a parte ieri per Sebastian Otoa, che in caso di convocazione partirebbe comunque dalla panchina.

Sezione: L'avversario / Data: Ven 27 febbraio 2026 alle 13:10
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
vedi letture