Fiorentina e Bologna hanno fatto il proprio dovere, raggiungendo Atalanta e Roma nelle rispettive competizioni e aiutando l'Italia ad accorciare nel season ranking dell'Uefa che garantisce un posto in più nella prossima Champions League alle prime due classificate.

L'Inghilterra continua a volare, imprendibile a 22.291 e in testa alla graduatoria. Segue la Germania a 17.571, terza la Spagna a 17.406, quarta l'Italia a 17.357. Più distanti il Portogallo a 16.600 e la Polonia a 15.250.