"Abbiamo comprato il club per fare documentari televisivi quando gestivo ancora la TV in Indonesia". L'ammissione, durante l'intervento al 'Business of Football Summit', è del presidente del Como, Mirwan Suwarso: "La squadra, però è diventata troppo di successo e, mentre veniva promossa dalla Serie D alla Serie C alla Serie B, ci siamo resi conto che non potevamo più recuperare i ricavi soltanto vendendo documentari - riporta Calcio e Finanza -. Abbiamo iniziato forse nell’ultimo anno di Serie B quando il mio proprietario ha detto che si stava spendendo troppo denaro, è stato allora che abbiamo cercato di spingere per arrivare in Serie A".

"Quando abbiamo preso il Como - aggiunge il numero uno del club - ci siamo resi conto che la città è troppo piccola e quando siamo arrivati in Serie B il 90% della popolazione era tifosa dell’Inter o della Juventus. Abbiamo preso in carico i costi di inventario per produrre souvenir per i turisti. Siamo partiti con 18 negozi e ora siamo arrivati a quasi 600 punti vendita in tutta Como".