Denzel Dumfries è tornato in campo contro il Bodo a tre mesi e mezzo di distanza da quel 9 novembre, quando Zaccagni gli franò sulla caviglia durante Inter-Lazio.

"Ora che ha recuperato, l’olandese vuole sprintare per riprendersi tutto ciò che il brutto infortunio gli ha tolto nelle ultime settimane - sottolinea il Corsport -. Partendo dalla titolarità nello scacchiere di Chivu, desideroso di dimostrarsi prezioso anche in un contesto tattico che ha subito variazioni sul tema importanti con l’arrivo del nuovo allenatore. Luis Henrique ha occupato nel frattempo la casella con caratteristiche diverse, dimostrando a modo suo di poter essere utile in quel contesto".

Ma è chiaro che riavere Dumfries significa tantissimo per il tecnico romeno. "È arrivato il momento di spingere sull’acceleratore, anche per recuperare lo smalto migliore in vista dei prossimi mesi - si legge -. Saranno decisivi per il suo futuro, considerando la situazione contrattuale e la voglia mai celata di confrontarsi con realtà diverse da quella della Serie A. La clausola in estate tornerà a riattivarsi e il nuovo agente del giocatore farà il possibile per accontentarlo, soprattutto attraverso un giro d’orizzonti in Premier League. Convincere top club a un investimento comunque importante per un giocatore ormai trentenne sarà più facile a fronte dell’ennesimo exploit che sia Dumfries che l’Inter sperano possa verificarsi".