Intervistato dal Corriere dello Sport, Alessandro Del Piero ha parlato di Juve ma anche di Inter in vista dell'ultima e decisiva parte di stagione.

Come ne esce il calcio italiano dall’ultimo turno di Champions?

"La competizione nel calcio europeo è cambiata da tempo. A volte arrivano in finale di Champions squadre che non avremmo minimamente immaginato essere lì. Questo accade perché tutti studiano, si impegnano, ci danno dentro e cercano di migliorarsi, ambiscono a diventare i più forti. Oggi è così, sempre di più, bisogna che le squadre italiane si adeguino a questo".

La Juventus ci è andata vicino, l’Inter è uscita clamorosamente. Colpaccio dell’Atalanta…

"L’Atalanta ha fatto un'impresa storica, bellissima, la Juventus invece ci è andata veramente molto vicino, l’Inter ha avuto questa defaillance. Vedremo le altre come andranno. C’è poco altro da dire, bisogna cercare sempre di migliorarsi".

L’Inter ha dieci punti di vantaggio, pensa che il discorso scudetto sia chiuso? Oppure il derby potrebbe riaprirlo?

"C’è lo scontro diretto col Milan, quindi staremo a vedere, bisognerà vedere come andrà questo big match e soprattutto come reagiranno le squadre".