"Non mi sono ancora ripreso dalla partita e penso che mi ci vorranno anni per farlo", ha detto Damien Comolli al Financial Times Business of Football Summit all'indomani dell'assurda partita di ieri allo Stadium contro il Galatasaray valsa il deludente addio alla Champions League. Un'occasione, per il dirigente bianconero, di tornare anche su quanto successo al derby d'Italia.

"Cercherò di non farmi sospendere anche dall’Uefa, visto sono già squalificato dalla federazione italiana dopo quello che è successo contro l’Inter" ha detto ironicamente dal palco il CEO della Juventus che poi aggiunge: "La decisione dell’arbitro però, l’espulsione di Kelly, è stata assolutamente frustrante. Quel direttore di gara aveva arbitrato solo 10 partite di Champions nella sua carriera: mi chiedo come sia possibile mandarlo a dirigere una partita con così tanto in gioco. E dopo un rosso incredibile siamo fuori dalla Champions".