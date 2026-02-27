In occasione di Inter-Genoa, in programma sabato 28 febbraio alle 20.45, torna la tradizionale partita speciale dedicata agli Inter Club. Domani, fa sapere l'Inter, la giornata si aprirà con un’esclusiva visita all’Inter HQ per 150 soci provenienti da diversi club, sia italiani che esteri, per vivere ancora più da vicino il mondo nerazzurro.

L’esperienza, poi, proseguirà allo stadio, dove oltre alle consuete attività che coinvolgono i soci junior (Welcome Team, High Five, Bimbi in Campo) e i soci senior (Walk About, Sbandieratori e Players Parade), andrà in scena lo speciale contest 'Leave a Trace' che darà ad alcuni fortunati soci la possibilità di vincere maglie e biglietti hospitality. Prima dell’inizio della partita scatterà una foto con il pannello Inter Club Special Match.

La partita speciale rappresenta ancora una volta l’occasione per celebrare un progetto che negli ultimi anni ha registrato una costante crescita: dopo tre record storici consecutivi di iscritti, per la terza stagione di fila il numero di soci iscritti supera i 200.000 a livello globale, con la campagna tesseramenti ancora aperta. Sono 1081 i club sparsi in tutto il mondo, di cui 136 all’estero, in rappresentanza di 73 paesi distribuiti in tutti e cinque i continenti. Numeri che confermano una progressione straordinaria, pari a un incremento del 250% negli ultimi dieci anni, e che testimoniano ancora una volta la forza del legame tra l’Inter e i suoi tifosi.