Viviamo insieme la vigilia di Inter-Genoa, match in programma domani sera a San Siro. Le ultimissime, la probabile formazione e cosa dobbiamo aspettarci da Chivu e dai giocatori dopo l'eliminazione in Champions.

Il video
Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 27 febbraio 2026 alle 12:00
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
vedi letture
Raffaele Caruso
autore
Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.