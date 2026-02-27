Scocca l'ora di Bonny. Secondo la Gazzetta dello Sport, è altamente probabile che domani sera, a San Siro contro il Genoa, Chivu decida di optare per il tandem Bonny-Thuram dal 1', con Esposito inizialmente in panchina. Finora i minuti trascorsi insieme in campo dai francesi sono stati appena 407. E l'ultima partita in cui hanno giocato entrambi titolari è Inter-Lecce di metà gennaio.

"Per Bonny la chiamata è di quelle da non mancare. L’ultima volta che è stato schierato dall’inizio in A è stato il 14 gennaio: sabato saranno trascorsi 45 giorni da allora. In mezzo, altre sei gare (e altrettante vittorie) ma per lui appena 87 minuti. Meno di una partita", sottolinea il quotidiano.