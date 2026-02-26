Lunga disamina di Thierry Henry dopo la sconfitta dell’Inter contro il Bodo/Glimt. L’ex attaccante si è soffermato sulle difficoltà dei nerazzurri, manifestate soprattutto in Europa, durante la trasmissione CBS Sports Golazo: “Chivu sotto esame dopo questo risultato? Questo risultato conta eccome, ne parliamo da tempo. L’Inter è prima in Italia per default, ma lo diciamo da tempo: in questo momento il miglior calcio in Italia lo gioca il Como. Possiamo parlare di budget e di rose, ma il quadro è questo: le squadre italiane devono ritrovarsi”.

E ancora: “Chivu dovrà spiegare alcune scelte: perché alcuni giocatori non hanno giocato e perché certi cambi sono arrivati tardi. Capisco l’obiettivo di andare a +10 in campionato, ma in Champions le domande sono inevitabili. In Serie A poco da dire, sono primi con distacco, ma in Europa le critiche sono inevitabili. Non è facile ripartire con un nuovo allenatore, tatticamente l’Inter è diversa. Non si vede più quella costruzione con i tre centrali che si alzavano a centrocampo, con Inzaghi era una squadra più imprevedibile e dava l’idea di poter battere chiunque nelle grandi sfide europee, anche se a volte faticava contro le ‘piccole’. Adesso sembra andare in difficoltà con chiunque, almeno in Europa”

In conclusione: “Non è un attacco a Chivu, ma conta contro chi esci e soprattutto come esci. In campionato il vantaggio pesa, in Champions no. Sbagliato giudicarlo adesso, ma è giusto farsi domande”.