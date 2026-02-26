"La rosa del Napoli, tolti i gravi infortuni, era alla pari dell'Inter, quindi avrebbe potuto giocare tranquillamente per il campionato", ha detto con una punta di amarezza Alessandro Renica, intervenuto sulle frequenze di Radio Tutto Napoli, dove l'ex giocatore azzurro ha poi preso in ballo anche il risultato ottenuto in Champions dall'Inter col Bodo.

"Dopodiché è uscita in malo modo dalla Champions, proprio inaspettato, perché sono passate delle squadre con giocatori non all'altezza di quelli del Napoli che sono molto più forti - ha continuato sulla squadra di Antonio Conte -. Anche se prendiamo l'esempio del Bodø, una cittadina di 50.000 persone che batte l'Inter, capiamo che il Napoli lì ha mancato un obiettivo che ha del clamoroso sotto un certo punto di vista. Per la rosa che ha è il minimo che il Napoli vada in Champions, proprio perché la qualità è molto importante" ha concluso.