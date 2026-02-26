Henrikh Mkhitaryan parla anche di Inter, di passato e di presente durante la presentazione della sua biografia 'Henrikh Mkhitaryan, la storia di un calciatore fuori dagli schemi'. Uno degli argomenti toccati dall'armeno è la recente e bruciante eliminazione dei nerazzurri dalla Champions League: "Abbiamo avuto una grande frustrazione, ma dopo qualche ora siamo tornati ad allenarci pensando che abbiamo un altro obiettivo da raggiungere. Quello dà la forza, avere un altro obiettivo davanti. Non ti devi fermare mai. Siamo primi in campionato, non è ancora finita ma si vede il grande lavoro fatto".

L'esperto centrocampista nerazzurro riavvolge poi il nastro alla passata stagione, quando l'Inter è arrivata in fondo a tutte le competizioni senza però alzare nessuna coppa al cielo: "L'anno scorso in due settimane potevamo vincere tre trofei, abbiamo perso tutte le opportunità. Naturalmente noi volevamo vincerne almeno uno, questo è il calcio, nessuno se lo aspettava - sottolinea - Non siamo riusciti, dopo quella delusione abbiamo trovato una grande forza per alzarsi il giorno dopo e andare al lavoro. Quest'anno abbiamo iniziato in modo diverso, capendo la nuova opportunità, facendo tutto per vincere qualcosa. Stiamo andando bene, mancano 12 partite, il campionato non è finito: vogliamo fare tutto per vincerlo. Speriamo di farcela. Nel calcio tutto è possibile, bisogna essere pronti ad abbassare la testa e pedalare".

Mkhi allontana poi le voci sul possibile addio al calcio: "Sto pensando ancora di giocare, non ho pensato di ritirarmi. Ho 37 anni, devi gestire meglio il corpo, non hai 20 o 22 anni, ma sto provando a dare il mio massimo per giocare il più a lungo possibile e non aver rimpianti dopo".