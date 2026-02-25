Allenamento tra palestra e campo per il Genoa di Daniele De Rossi oggi, a tre giorni dalla sfida di campionato contro l'Inter, in programma sabato sera a San Siro. Una seduta alla quale non hanno partecipato i due giocatori acciaccati, Brooke Norton-Cuffy e Sebastian Otoa, "sotto monitoraggio quotidiano dello staff medico", sa sapere il club ligure. .