L'uscita di scena prematura dell'Inter dalla Champions League che impatto avrà sui conti? Per rispondere a questa domanda, Sky Sport ha intervistato Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore, che si occupa, tra le altre cose, degli aspetti finanziari del calcio: "Fa molto rumore il fatto che si parli praticamente della metà dei ricavi UEFA per l'Inter rispetto all'anno scorso, quando la cavalcata in Champions permise di incassare 135 milioni di euro che, sommati a quelli del Mondiale per Club, costituirono un record storico di fatturato per il club. Parliamo di oltre 560 milioni di euro - le sue parole -. E' evidente che nessuno potesse prevedere l'uscita prima degli ottavi, l'obiettivo minimo che si solito si fissa quando si compila un bilancio. Nel caso specifico, l'Inter ha avuto una grande performance l'anno scorso che può bilanciare quella negativa di quest'anno, non a caso Marotta ha parlato di un impatto limitato sul bilancio. Non poter contare sulle risorse aggiuntive della Champions comporterà la necessità di rivedere i programmi sul mercato e, in particolare, sul monte ingaggi. Qualche operazione sarà fatta in maniera più netta nella direzione del risparmio del monte ingaggi, una politica già avviata nella scorsa stagione" .