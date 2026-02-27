Oan Djorkaeff è il figlio di Youri e oggi è il bomber della Sanremese: 8 reti e 6 assist nel girone I di Serie D. "Ho scelto la Liguria quest’estate, è la mia prima esperienza italiana. Sono nato a Milano, papà è un idolo per i tifosi dell’Inter. Oggi è il mio primo tifoso, non si perde una partita, è sempre in tribuna", dice alla Gazzetta dello Sport.

Lei è nato a Milano quando suo padre Youri giocava nell’Inter.

"Nel 1997, un anno dopo papà avrebbe vinto il Mondiale con la Francia. Purtroppo non ho ricordi di quel trionfo, neppure delle sue partite a San Siro. La prima immagine che ho è lui che torna a casa con la coppa di Euro 2000".

È vero che ha un’enorme collezione di magliette?

"Sono tutte in camera mia. Le ho raccolte negli anni incontrando campioni ed ex compagni di papà: da Ronaldo a Zidane, passando per Henry e Zanetti. Ho anche la divisa verdeoro di Pelé".

A proposito dei gol di suo padre, quante volte ha rivisto su Youtube l’incredibile rovesciata contro la Roma?

"Da piccolo, tantissime. Adesso ascolto i suoi consigli e continuo per la mia strada. Voglio costruirmi un futuro in Italia".

Qual è l’insegnamento più importante che ha ricevuto da papà Youri?

"Lavorare, lavorare, lavorare. Lo ripete in continuazione. Nessuno ti regala niente. Ho un cognome pesante, ecco perché devo impegnarmi il triplo per dimostrare chi sono e quanto valgo. Mi dice anche di rispettare i compagni, l’allenatore, i tifosi, la città. E di sudare la maglia, sempre".

Che progetti ha per il futuro?

"Restare in Italia e guadagnarmi una chance tra i professionisti. Chissà, magari un giorno arrivare pure in Serie A".

E indossare la maglia dell’Inter, come papà Youri.

"Sarebbe un sogno".