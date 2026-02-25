Cesc Fabregas perde Jayden Addai per un periodo presumibilmente lungo. Il giocatore neerlandese del Como ha rimediato una lesione al tendine d'Achille della gamba sinistra, evidenziata dagli accertamenti clinici e strumentali effettuati oggi. Nelle prossime ore verrà programmato l'intervento chirurgico per lo sfortunato 20enne la cui stagione può dirsi finita qui. A rimarcarlo è lo stesso Addai sui social: "Stagione finita per me e inizio di una rinascita. Tornerò presto. I tempi difficili mi hanno reso incrollabile. Sono nato per questo".