Qualche rientro e diverse assenze per il Como, avversario dell'Inter nella semifinale di Coppa Italia. Intervenuto in conferenza stampa, Cesc Fabregas fa il punto dall'infermiera partendo dall'infortunio di Jayden Addai: "Mi spiace molto per Jayden (Addai, ndr). È successo all'ultima palla dell'allenamento, Adrien ha fatto il cambio gioco e ha stoppato con il petto, ma quando è atterrato a terra Smolcic e Van der Brempt hanno sentito 'clack'. Notizia bruttissima, ragazzo di 20 anni che ha appena iniziato a giocare a calcio. Un ragazzo che stava dando tantissime cose, un tipo di giocatore che non esiste granché nel calcio moderno. Diao torna convocato domani, può giocare ma non dall'inizio. Con lui dobbiamo stare molto attenti. Anche Goldaniga ci sarà. Baturina non ce la fa per questa partita, vediamo se ci sono possibilità per martedì (contro l'Inter, ndr)".

