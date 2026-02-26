Nel mercato dell'estate scorsa, Akanji era stato l'eccezione. Il rinnovamento in casa Inter è già iniziato e continuerà verosimilmente anche nella sessione estiva che arriverà fra qualche mese. Lo sostiene la Gazzetta dello Sport.

Acerbi, De Vrij e Darmian, ad esempio, saluteranno la compagnia con certezza a fine stagione. Stesso discorso vale per Sommer, anche lui a fine contratto e a fine ciclo a Milano. E resta da capire se il nuovo guardiano (dal sogno Svilar al più raggiungibile Vicario) sarà affiancato ancora da Martinez, ottimo secondo ma non abbastanza rassicurante per essere promosso.

Aria fresca anche in mezzo: difficilmente sarà confermato Mkhitaryan, mentre Calhanoglu rappresenta un incognita, con le sirene da Istanbul (versante Galatasaray) che non hanno smesso di fare rumore. In uscita pure Diouf e Frattesi. In bilico anche Barella, dopo una stagione non troppo brillante: "Davanti alla giusta offerta, verrebbe venduto - si legge -. Quanto a Dumfries, richiesto dal Liverpool a gennaio, dipende da lui: la clausola da 25 milioni è un bottone da attivare nel momento propizio. Per Luis Henrique invece si aspettano eventuali ammiratori".

In attacco c'è il dilemma Thuram. "Chivu ha promosso a pieni voti Pio Esposito, che sarà valorizzato dall’Inter e dalla Nazionale. Bonny come quarta punta va benissimo. Lautaro è Lautaro e quindi non si tocca. Chi può partire è Marcus Thuram, scivolato nella pozza degli anonimi da qualche settimana nonostante i 12 gol stagionali - spiega la rosea -. Arrivato a parametro zero nel 2023, Thuram sosterrebbe le pretese del bilancio garantendo una robusta plusvalenza".