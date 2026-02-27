La UEFA ha fissato ufficialmente i prossimi appuntamenti in Youth League delle otto squadre che si sono qualificate ai quarti di finale: l'Inter Primavera, che se la vedrà contro il Benfica in gara secca, a Milano, scenderà in campo mercoledì 18 marzo, con fischio d'inizio alle ore 16. 

Sezione: Giovanili / Data: Ven 27 febbraio 2026 alle 16:16
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture