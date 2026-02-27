Non è un periodo semplice per Nicolò Barella. Il centrocampista sardo, per usare un eufemismo, negli ultimi tempi non ha mostrato la sua miglior versione ed è finito al centro di polemiche soprattutto presso gli stessi tifosi interisti, con il più moderato che vorrebbe concedergli qualche partita in panchina per rifiatare e ritrovare sé stesso e i più delusi che ne invocano l'addio a fine stagione, rassegnati a non rivederlo più nel massimo splendore. Chiacchiere da social, ovviamente, perché nella realtà dei fatti l'Inter non pensa minimamente a privarsi di uno dei leader della squadra e lo stesso Barella, coerentemente, sin dal giorno in cui è arrivato nell'estate 2019 non pensa minimamente a togliersi di dosso questi colori, forte anche di un contratto di altri 2 anni e mezzo.

E proprio tornando al 2029, quando il club nerazzurro superò una folta concorrenza per portarlo a Milano da Cagliari, va sottolineato come nella concorrenza ci fosse anche l'Atletico Madrid, il cui allora direttore sportivo Andrea Berta stravedeva per lui ed era arrivato a offrire ai sardi 35 milioni di euro, scontrandosi suo malgrado con la ferrea volontà del ragazzo di indossare la maglia della sua squadra del cuore. Lo stesso Berta, oggi diesse dell'Arsenal, come appurato da FcInterNews.it l'estate scorsa ha tentato un nuovo approccio per convincerlo a raggiungerlo ai Gunners, trovando però nuovamente la porta chiusa a doppia mandata e virando successivamente su Sandro Tonali, che poi firmò per il Newcastle.

Barella rimarrà dunque un giocatore nerazzurro, per volontà sua e del club, al di là di questa fase non semplice in cui sta pesando qualche problema fisico non emerso pubblicamente. E visto che anche Alessandro Bastoni affronterà presto il discorso del rinnovo (LEGGI QUI), la B&B dell'Inter continuerà il proprio sodalizio ancora a lungo.