Federico Dimarco è il protagonista assoluto della stagione dell'Inter. Il numero 32 nerazzurro ha realizzato almeno un assist in ciascuna delle ultime cinque partite di campionato, per un totale di otto: potrebbe diventare il primo giocatore a fornire assist in sei presenze consecutive in Serie A dal 2004/05.

Dimash (che al momento è a quota 13 assist stagionali) ha già stabilito il primato per un giocatore dell’Inter in una singola stagione di Serie A dal 2004/05, eguagliando il miglior dato per un difensore in un singolo torneo: a 13 c'è anche l'ex Lazio Massimo Oddo, che ha raggiunto quella cifra nel 2005/06.