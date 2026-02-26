Festa grande in casa Melo, dove l'ex giocatore dell'Inter, ma anche di Juventus e Galatasaray, ha celebrato a gran voce il risultato di ieri ottenuto dal Gala in casa dei bianconeri, dove i turchi hanno fatto 3-2 dopo l'iniziale 3-0 che aveva messo in equilibrio il risultato aggregato dopo il 5-2 dell'andata in casa dei turchi. Felipe Melo, vecchio cuore nerazzurro ma anche del Cimbom si è tolto qualche sassolino dalle scarpe nei confronti dei tifosi della Juve.

"Massimo rispetto per la Juve, per il club. Però tutti i tifosi che sono venuti qui sul mio profilo Instagram a parlare troppo devono stare tutti zitti e andate a casa" ha detto l'ex centrocampista brasiliano che ieri tifava Galatasaray. "Ho tanto rispetto per la Juve come società, perché è una delle più grandi al mondo ed è un club importantissimo, però i tanti tifosi che sono venuti qua a parlare di tante cose, adesso devono andare a casa a dormire. Avete capito? A dormire. Guardate: è passato il Galatasaray, parlate troppo. State zitti tutti. Ripeto ancora: massimo rispetto per la Juve come società e ai giocatori che hanno fatto una grandissima partita però questo video è per voi tifosi" ha poi concluso su Instagram dove ha voluto aggiungere un commento per spiegare tanta verve nei festeggiamenti.