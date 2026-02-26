Stando a quanto rivelato da Footyheadlines.com, Nike lancerà una maglia speciale dell'Inter dal gusto retrò per la stagione 2026-27 con base blu, un'ampia striscia orizzontale nera, colletto a V nero, polsini neri e Swoosh dorato. E un chiaro riferimento a Pirelli con la scritta gigante "INTER" al centro della divisa, stilizzata con un font ispirato al logo dello storico sponsor del club milanese.

Questa maglia fa parte di una collezione più ampia che Nike sta preparando per le sue squadre d'élite per la prossima annata e che ne include una anche per il Barcellona.