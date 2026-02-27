Non mancano gli ammiratori di Aleksandar Stankovic in giro per l'Europa. Secondo quanto svelato da Matteo Moretto, a Radio Marca, il centrocampista classe 2005 del Bruges, per cui l'Inter vanta un'opzione di riacquisto da esercitare entro la prossima estate o quella del 2027, è un profilo molto apprezzato dall'Atletico Madrid, i cui dirigenti sono innamorati delle sue qualità. Tutto porta a credere che Stankovic torni a Milano tra cinque mesi, però gli spagnoli restano attenti alla situazione. Il prezzo del cartellino, secondo il giornalista italiano, si aggirerebbe sui 35-40 milioni di euro. 

Sezione: Focus / Data: Ven 27 febbraio 2026 alle 14:50
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Mattia Zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.