Sabato sera, a San Siro, il Genoa taglierà il traguardo delle 2000 gare disputate in Serie A sfidando la capolista Inter. Un appuntamento storico al quale assisteranno circa 300 tifosi del Grifone dal Settore ospiti del Scala del Calcio. Un numero che potrebbe crescere nelle prossime ore, visto che i biglietti sono in vendita fino a domani, alle 19, per i non residenti a Genova e provincia. 

Sezione: L'avversario / Data: Gio 26 febbraio 2026 alle 18:04 / Fonte: genoafc.it
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Print