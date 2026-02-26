Benny Carbone gonfia il petto per la qualificazione dell'Inter Primavera ai quarti di finale di Youth League, conquistata grazie a un pazzo 5-3 imposto al Betis Siviglia: "Questi siamo noi. Questa è l’Inter. E adesso testa al campionato, con lo stesso spirito e determinazione", ha scritto su Instagram il tecnico dei nerazzurrini. Ripensando all'impresa compiuta martedì scorso dai suoi ragazzi che assume ancor più valore dopo le tre brutte sconfitte di fila accusate tra Coppa Italia e campionato con Juve (3-0), Roma (6-2) e Frosinone (5-4). 

Sezione: Focus / Data: Gio 26 febbraio 2026 alle 17:22
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
